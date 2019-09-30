2019-09-30T17:17:42+03:00
Недвижимость

В Рязанской области установили подушевой тариф на вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с отходами утверждает, что он ниже среднего по ЦФО
Антон КОНОВАЛОВ
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Мусорный оператор не только собирает деньги, но и отвечает за своевременный вывоз отходов, а также за строительство объектов для цивилизованного обращения с ними.Мусорный оператор не только собирает деньги, но и отвечает за своевременный вывоз отходов, а также за строительство объектов для цивилизованного обращения с ними.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вывоз мусора в Рязанской области будет стоить от 94,22 до 95,46 руб. в пересчете на одного жильца (в зависимости от категории дома). Единый тариф установила Региональная энергетическая комиссия, сообщает оператор по обращению с отходами ООО «Эко-Пронск».

В компании заявили, что этот тариф – ниже среднего по ЦФО. В качестве примера приводятся Московская, Воронежская, Тульская, Калужская и Белгородская области, где он составляет 227, 158-165, 143-165, 103-127 и 111-124 руб./чел. соответственно.

«Эко-Пронск» обещает, что новый тариф позволит обеспечить сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТКО, причем даже в тех населенных пунктах, из которых мусор прежде не вывозился.

Отметим, что оператор должен начать работу не позже 1 ноября. В рамках «мусорной реформы» планируется построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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