Губернатор рекомендовал реагировать на сообщения о мусоре в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-12T14:14:15+03:00

Об этом он заявил после того, как региональный оператор закрыл комментарии на своей странице ВКонтакте

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12 ноября состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в частности, обсуждалась проблема с вывозом мусора, сообщает пресс-служба кабмина.

– Многие присылают фотографии неубранных площадок. Необходимо срочно избавиться от выявленных проблем, – сказал Николай Любимов. – В первую очередь за это отвечает региональный оператор. Прошу заместителя председателя правительства Беленецкого взять этот вопрос на личный контроль.

Напомним, с начала ноября всю работу по вывозу мусора должен контролировать единый регоператор – компания «Эко-Пронск». Однако с переходом на новую систему начались масштабные сбои, причем не только в Рязани, но и по районам области. Соцсети тем временем завалены фотографиями переполненных контейнеров.

После шквала сообщений на своей странице ВКонтакте «Эко-Пронск» просто отключил здесь комментарии. Это не преминул заметить и глава региона.

– Региональному оператору надо оперативно реагировать на обращения людей, в том числе в соцсетях, и быстро устранять обозначенные проблемы, – сказал Николай Любимов. – В областном министерстве ТЭК и ЖКХ должна быть «горячая линия». Работа в режиме он-лайн – самая эффективная.

Телефон регионального оператора для работы с населением: +7 (4912) 70-19-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU