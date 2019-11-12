Губернатор рекомендовал реагировать на сообщения о мусоре в соцсетях
12 ноября состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в частности, обсуждалась проблема с вывозом мусора, сообщает пресс-служба кабмина.
– Многие присылают фотографии неубранных площадок. Необходимо срочно избавиться от выявленных проблем, – сказал Николай Любимов. – В первую очередь за это отвечает региональный оператор. Прошу заместителя председателя правительства Беленецкого взять этот вопрос на личный контроль.
Напомним, с начала ноября всю работу по вывозу мусора должен контролировать единый регоператор – компания «Эко-Пронск». Однако с переходом на новую систему начались масштабные сбои, причем не только в Рязани, но и по районам области. Соцсети тем временем завалены фотографиями переполненных контейнеров.
После шквала сообщений на своей странице ВКонтакте «Эко-Пронск» просто отключил здесь комментарии. Это не преминул заметить и глава региона.
– Региональному оператору надо оперативно реагировать на обращения людей, в том числе в соцсетях, и быстро устранять обозначенные проблемы, – сказал Николай Любимов. – В областном министерстве ТЭК и ЖКХ должна быть «горячая линия». Работа в режиме он-лайн – самая эффективная.
Телефон регионального оператора для работы с населением: +7 (4912) 70-19-50.
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ИСТОЧНИК KP.RU