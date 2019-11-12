Любимов – о вывозе мусора: Мы заставим оператора круглосуточно реагировать на обращения

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-12T09:22:05+03:00

Один из дворов на улице Полетаева в Рязани. Фото: vk.com/rznnews62

Тем временем «Эко-Пронск» в соцсетях стал ограничивать возможность комментирования своих записей

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Губернатор Николай Любимов пообещал жителям Рязанской области решить проблемы с вывозом мусора. С ноября, когда вступил в свои права региональный оператор в сфере обращения с бытовыми отходами, возник настоящий «мусорный коллапс»: контейнеры повсеместно оказались переполнены, а количество возмущенных отзывов и фотографий, которые говорят сами за себя, стало зашкаливать.

- Мы заставим регионального оператора ежедневно и круглосуточно реагировать на обращения, принимать проблему и решать ее, отвечать на вопросы, - заявил глава региона на встрече с представителями общественных организаций ветеранов и пенсионеров 11 ноября.

Как сообщает издательство «Пресса» со слов Любимова, курировать ситуацию в «ежедневном режиме» будет один из его заместителей – Евгений Беленецкий.

Тем временем ООО «Эко-Пронск», которое позиционирует себя как «компания максимальной информационной прозрачности», стала закрывать возможность комментирования в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Произошло это после того, как под одной из последних записей, где региональный оператор «благодарил за активность и неравнодушие», набралось больше двух сотен гневных комментариев.

Телефон регионального оператора для работы с населением: +7 (4912) 70-19-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU