Рязанцы завалили жалобами регионального оператора по вывозу мусора
В Рязани и ряде других населенных пунктов области возникли проблемы с вывозом мусора, после того, как в регионе появился единый оператор по транспортировке, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов – ООО «Эко-Пронск».
Жалобы от населения продолжают поступать вплоть до вечера понедельника (4 ноября).
В компании оперативно отреагировали на ситуацию:
- Уважаемые жители Рязани и области! Региональный оператор по обращению с отходами ООО «Эко-Пронск» благодарит вас за понимание и активное сотрудничество по выявлению мест значительного скопления отходов, возникших, в том числе, и не по нашей вине.
В частности компания сетует, что предыдущие перевозчики прекратили вывоз еще до 1 ноября, чем во многом и спровоцировали мусорные завалы.
Также сообщается, что приняты меры для устранения недостатков. Все обращения обработаны и включены в регулярные и дополнительные графики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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