Рязанцы завалили жалобами регионального оператора по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 20:12 2019-11-04T20:13:03+03:00

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В Рязани и ряде других населенных пунктов области возникли проблемы с вывозом мусора, после того, как в регионе появился единый оператор по транспортировке, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов – ООО «Эко-Пронск».

Жалобы от населения продолжают поступать вплоть до вечера понедельника (4 ноября).

В компании оперативно отреагировали на ситуацию:

- Уважаемые жители Рязани и области! Региональный оператор по обращению с отходами ООО «Эко-Пронск» благодарит вас за понимание и активное сотрудничество по выявлению мест значительного скопления отходов, возникших, в том числе, и не по нашей вине.

В частности компания сетует, что предыдущие перевозчики прекратили вывоз еще до 1 ноября, чем во многом и спровоцировали мусорные завалы.

Также сообщается, что приняты меры для устранения недостатков. Все обращения обработаны и включены в регулярные и дополнительные графики.

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ИСТОЧНИК KP.RU