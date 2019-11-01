2019-11-01T14:39:19+03:00
Недвижимость

«Мусорный» оператор Рязанской области вступил в свои права

ООО «Эко-Пронск» начало транспортировку, обработку и захоронение ТКО во всем регионе
Антон КОНОВАЛОВ
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1 ноября региональный оператор ООО «Эко-Пронск» приступил к исполнению своих прямых обязанностей - транспортировке, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании, еще в марте заключившей контракт с министерством ТЭК и ЖКХ.

Утром пятницы «Эко-Пронск» заявил о выходе на линию 96 единиц спецтехники. Отмечается, что эти машины работают по согласованным с местными властями графикам. Параллельно компания устанавливает контейнеры и бункеры там, откуда раньше мусор централизованно не вывозился, а также заменяет старые на новые, где это необходимо.

Напомним, с началом работы регионального оператора за вывоз мусора придется платить по-новому. Эта услуга будет стоить от 94,22 до 95,46 руб. в пересчете на одного жильца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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