Рязанцы должны заключить договоры на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 20:33 2019-03-13T20:33:26+03:00

Сначала необходимо подать заявку в адрес регионального оператора по обращению с отходами

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13 марта официально появился региональный оператор по обращению с отходами в Рязанской области. Соответствующее соглашение подписано между ООО «Эко-Пронск» и министерством ТЭК и ЖКХ региона. Об этом сообщил сайт горадминистрации Рязани.

Региональный оператор информирует рязанцев (их законных представителей) о необходимости заключения с ним договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Первоначально, начиная со дня утверждения единого тарифа на оказание услуг, необходимо направить заявку. Если же необходимые документы не будут отправлены в электронном виде или по почте, договор на оказание услуг по обращению с ТКО все равно будет считаться заключенным. Он вступит в силу на 16 рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении договора на своем официальном сайте в Интернете.

Контактные данные для подачи заявок: eko-pronsk2013@yandex.ru, или 391140, Рязанская область, Пронский район, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22. Контактные телефоны: 8 (4912) 99-19-21; 8 (4912) 99-19-31.

ИСТОЧНИК KP.RU