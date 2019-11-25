Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку
Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу рязанца на решение районного суда о защите прав потребителя.
Установлено, что мужчине на праве собственности принадлежит квартира в жилом доме. В августе 2011 года истец заключил с ТСЖ договор о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Во время действия договора ТСЖ должным образом не исполняло свои обязанности. В частности, товарищество не оборудовало контейнерную площадку для вывоза мусора.
В нарушение всех норм и правил на протяжении 2017-2018 годов контейнеры стояли на проезжей части автодороги, а с сентября 2018 года — на тротуаре, на расстоянии менее 20 метров от детской площадки.
Истец обратился в суд с иском к ТСЖ с требованием обязать ответчика обустроить, оборудовать и содержать контейнерную площадку должным образом. Кроме того, рязанец просил с ТСЖ за компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.
Районный суд иск гражданина удовлетворил частично. Он обязал ТСЖ обустроить, оборудовать и содержать контейнерную площадку, а также взыскал с товарищества в пользу истца компенсацию морального вреда и штраф в размере 1500 рублей.
Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU