Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-25T09:01:06+03:00

Истец обратился в суд с иском к ТСЖ с требованием обязать ответчика обустроить, оборудовать и содержать контейнерную площадку должным образом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нарушение всех норм и правил на протяжении нескольких лет мусор складировали либо на дороге, либо вблизи детской площадки. Кроме того, мужчина получил от ТСЖ и небольшую компенсацию морального вреда

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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу рязанца на решение районного суда о защите прав потребителя.

Установлено, что мужчине на праве собственности принадлежит квартира в жилом доме. В августе 2011 года истец заключил с ТСЖ договор о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Во время действия договора ТСЖ должным образом не исполняло свои обязанности. В частности, товарищество не оборудовало контейнерную площадку для вывоза мусора.

В нарушение всех норм и правил на протяжении 2017-2018 годов контейнеры стояли на проезжей части автодороги, а с сентября 2018 года — на тротуаре, на расстоянии менее 20 метров от детской площадки.

Истец обратился в суд с иском к ТСЖ с требованием обязать ответчика обустроить, оборудовать и содержать контейнерную площадку должным образом. Кроме того, рязанец просил с ТСЖ за компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.

Районный суд иск гражданина удовлетворил частично. Он обязал ТСЖ обустроить, оборудовать и содержать контейнерную площадку, а также взыскал с товарищества в пользу истца компенсацию морального вреда и штраф в размере 1500 рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU