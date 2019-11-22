2019-11-22T09:07:14+03:00
Общество

Ничего святого. В Касимове забросали детскую коляску пивными бутылками

Неизвестные не смогли дойти до мусорных баков и нагло складировали пустую тару в новенькую коляску
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/livekasimovФото: https://vk.com/livekasimov
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В Касимове неизвестные набросали в детскую коляску пивных бутылок. Фото выложили в группе «Типичный Касимов».

«Это называется снабдили ребенка на прогулку. У кого, интересно, поднялась рука залезть в чужую накрытую детскую коляску - и напихать туда вот эту «красоту»? Свиньи, вы кругом и всюду! Возле подъезда в мусорку никак, наверное, не донести было», — говорится в сообщении.

Подписчики паблика были возмущены не меньше автора фотографии. Приведем только часть из них:

Антон Покровский: Свиньи? Не оскорбляйте свиней, они не являются кончеными моральными уродами как те, кто это сделал.

Надежда Сдобнова: Вот паразиты, святого ничего нет. Как можно в детскую коляску, вот свиньи, честное слов.

Наталья Федорова: Вот такие соседи или гости их. Не смогли мимо детских колясок пройти, не напакостив. В подъезде домофон, может у кого совесть проснется... остается надеяться, что не повторится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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