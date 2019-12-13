В Рязанской области начали изымать снюс

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-13T17:47:32+03:00

Пока он не запрещен, но силовики отрабатывают обращения родителей и отправляют никотиносодержащие смеси на химические исследования

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Оперативники управления наркоконтроля в сопровождении отряда «Гром» в Рязанской области начали изымать из торговых точек снюс. Пока силовики действуют по обращениям родителей под предлогом проведения химических исследований: уже есть факты отравления никотиносодержащими жевательными смесями.

- Если запрещённых веществ не обнаружат, то будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает ТКР.

В ходе рейдов полицейские увезли с собой около полутора тысяч контейнеров. Снюс был в ассортименте не только специализированных магазинов, но и торговых палаток, а также крупных сетевых супермаркетов и алкомаркетов.

При этом новый товар пока не запрещен, однако законопроект по выводу его из обращения наряду с насваем готовится в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU