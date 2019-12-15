Первый в России. Создан экспертный совет при рязанском правительстве
12 декабря губернатор Николай Любимов провел первое заседание Экспертного совета при правительстве Рязанской области. Он сформирован из числа лучших представителей регионального кадрового резерва управленцев и участников Всероссийского конкурса «Лидеры России». Совет возглавил Максим Стрельцов.
В ходе первого заседания был рассмотрен целый ряд организационных вопросов, а также сформированы рабочие группы по направлениям реализации национальных проектов. В их состав вошли представители региональных министерств и ведомств, горадминистрации облстного центра, экономисты, руководители предприятий и учебных заведений.
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ИСТОЧНИК KP.RU