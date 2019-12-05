2019-12-05T12:38:43+03:00
Общество

Вечный дрифт: рязанскому губернатору пожаловались на ночные гонки у «Глобуса»

Местные жители вот уже несколько месяцев не могут спокойно уснуть. Кардинальных мер никто не может принять
Александр РАДЫГИН
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Каждый вечер, начиная с 21:00 и до четырех часов утра приезжают машины и начинают дрифтовать.Каждый вечер, начиная с 21:00 и до четырех часов утра приезжают машины и начинают дрифтовать.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жители домов, расположенных у гипермаркетов «Глобус» и «Леруа Мерлен» жалуются губернатору Николаю Любимову на «большие парковки» и дрифт автомобилистов по вечерам.

«Каждый вечер, начиная с 21:00 и до четырех часов утра приезжают машины и начинают дрифтовать (прохождение поворотов с заносом на максимальной скорости – Ред.) под громкую музыку. Тем самым они нарушают общественный порядок и создают аварийную ситуацию. Визг шин и рев мотора, громкая музыка – все это лишает жителей нашего ЖК «Триколор» полноценного ночного отдыха. Спать ночью практически невозможно, а утром взрослым на работу, детям в школы и в сады. Люди не высыпаются, дети стали капризными от постоянного недосыпа, так как ночью пугаются», — написала рязанка Татьяна Горина. Это не единственное сообщение на странице губернатора по поводу ночных дрифтов у «Глобуса».

Как сообщила «Комсомолке» сама Татьяна Горина, люди неоднократно вызывали полицию, писали администрации гипермаркетов, властям Рязанского района, но ничего не изменилось.

— В «Глобусе» нам сказали, что обо всех случаях нарушений ПДД они заявляют в полицию, делают замечания охранникам и принимают меры, чтобы установить полусферы. Якобы эти преграды будут мешать гонкам, — рассказывает женщина. — Тоже самое примерно написала и Жунева [Наталья Арнольдовна – глава Рязанского района]. Что своевременно обращаются в правоохранительные органы, что направляют письмо в «Глобус» для ограничения въезда на стоянку в ночное время. Но вот уже несколько месяцев ничего не помогает. Сейчас решили губернатору написать.

К настоящему времени оперативного комментария от УГИБДД МВД России по Рязанской области получить не удалось. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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