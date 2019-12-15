СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-15T11:23:56+03:00

Новость не содержит идеологической подоплеки – лишь сухое изложение фактов. При этом журналисты отметили, что «посольство США в Москве не сразу ответило на запрос о комментарии»

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The New York Times 12 декабря написала о том, что «суд в городе Рязань, расположенном в 200 км к юго-востоку от Москвы, сообщил, что группа прибыла в Россию по многократной туристической визе, но прочитала лекцию в местном университете».

Эта деятельность не соответствовала заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию, - говорится в заявлении суда. Однако, как мы писали, представители американского Buffalo не читали лекций студентам политехнического института – в этом уверен один из участников этой встречи.

Журналисты The New York Times также отметили, что «посольство США в Москве не сразу ответило на запрос о комментарии». При этом Габриэль Тетро-Фарбер и Том Балмфорт резюмировали: «Отношения Москвы с Вашингтоном в последние годы ухудшились из-за обвинений в российском вмешательстве в политику США и разногласий по Украине и Сирии».

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ИСТОЧНИК KP.RU