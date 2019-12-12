2019-12-12T15:53:50+03:00
Общество

Администрация отреагировала на водителя, высаживающего рязанцев на дороге

Перевозчик должен будет провести служебное расследование и принять соответствующие меры
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Фото: Константин МОГИЛИН.Фото: Константин МОГИЛИН.
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Управление транспорта администрации Рязани направило в адрес ООО «Рязаньтрансавто IV» уведомление о проведении служебного расследования и принятии мер в отношении одного из водителей. Причина - нарушение им правил перевозки пассажиров.

Напомним, что утром 12 декабря водитель автобуса Simaz с госномером «Е 050 ТВ 62», курсирующего по маршруту №73, на протяжении всей поездки высаживал пассажиров вне остановок. Из-за этого людям приходилось обходить дорожное ограждение прямо по проезжей части. Самое вопиющее нарушение произошло на остановке «Площадь Ленина»: автобус остановился во втором ряду, и пассажиры были вынуждены выходить на проезжую часть, когда по ней двигались другие транспортные средства.

Как сообщили в пресс-службе администрации Рязани, перевозчик обязан отреагировать на уведомление не позднее 18 декабря.

Отметим, что ООО «Рязаньтрансавто IV» - это одна из компаний бизнесмена Алексея Громова, убитого 26 сентября в городе Спасск-Рязанский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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