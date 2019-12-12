2019-12-12T09:01:37+03:00
Экономика

С 5-й базы изъяли красную икру на десятки новогодних столов

Указанная в качестве производителя предпринимательница прекратила свою деятельность
Антон КОНОВАЛОВ
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В преддверии Нового года в Рязани из разных ведомств продолжает поступать информация о выявлении красной икры неизвестного происхождения. На сей раз 12,5 форелевой зернистой изъял Россельхознадзор у одного из торговцев на 5-й оптовой базе.

В качестве производителя деликатеса указана ИП Мартинова Л.В. из карельской деревни Еройла. Однако она прекратила свою деятельность (по данным ЕГРИП) и не зарегистрирована в ФГИС «Меркурий».

- В этой связи данный предприниматель не имел возможности закупать сырье, оформлять ветеринарные сопроводительные документы по указанному адресу и, следовательно, производить качественную и безопасную рыбную продукцию, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

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Деликатес продавали по низкой цене, поэтому желающих купить было много. В ближайшее время «лососевую зернистую» уничтожат (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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