С 5-й базы изъяли красную икру на десятки новогодних столов
В преддверии Нового года в Рязани из разных ведомств продолжает поступать информация о выявлении красной икры неизвестного происхождения. На сей раз 12,5 форелевой зернистой изъял Россельхознадзор у одного из торговцев на 5-й оптовой базе.
В качестве производителя деликатеса указана ИП Мартинова Л.В. из карельской деревни Еройла. Однако она прекратила свою деятельность (по данным ЕГРИП) и не зарегистрирована в ФГИС «Меркурий».
- В этой связи данный предприниматель не имел возможности закупать сырье, оформлять ветеринарные сопроводительные документы по указанному адресу и, следовательно, производить качественную и безопасную рыбную продукцию, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
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ИСТОЧНИК KP.RU