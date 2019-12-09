В Рязани продолжают изымать из продажи красную икру и рыбу
Сотрудники рязанского Россельхознадзора изъяли на улице Гоголя у торговца 38 банок поддельной красной икры. Согласно маркировке, деликатес произвело ООО «Жемчужина камчатки» (Камчатский край, Соболевский район). Общий вес фальсификата составил 6,52 кг.
Кроме того, в поселке Соколовка у ТЦ «Сокол» торговали свежемороженой и живой рыбой без ветеринарных сопроводительных документов, а также красной икрой от ООО «Камчатские деликатесы». Но и этого предприятия не существует в стране. Вся указанная продукция, в том числе 24 кг рыбы, изъяты.
Россельхознадзор призывает рязанцев не экономить и не покупать красную икру в местах несанкционированной торговли.
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ИСТОЧНИК KP.RU