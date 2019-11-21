Полиция изъяла в Рязани 6 кг фальсифицированной красной икры

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-21T10:53:44+03:00

Деликатес продавали по низкой цене, поэтому желающих купить было много. В ближайшее время «лососевую зернистую» уничтожат

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Полицейские вместе со специалистами Россельхознадзора пресекли продажу в Рязани металлических банок с маркировкой «лососевая икра». Вся продукция была без документов, которые бы подтвердили качество икры.

Обнаружили банки с деликатесом продукции на одной из торговых площадок на улице Новоселов. Учитывая низкую цену и несоответствия в маркировке, полицейские предположили, что это фальсифицированная продукция.

Инспекторы Россельхознадзора изъяли 43 банки с продукцией весом более 6 кг. В дальнейшем будет принято решение об уничтожении продукции.

Напомним, ранее «лососевую зернистую» икру по привлекательной цене в 200 рублей за банку выложили на прилавок прямо на одной из улиц (читать подробнее).

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU