Полиция изъяла в Рязани 6 кг фальсифицированной красной икры
Полицейские вместе со специалистами Россельхознадзора пресекли продажу в Рязани металлических банок с маркировкой «лососевая икра». Вся продукция была без документов, которые бы подтвердили качество икры.
Обнаружили банки с деликатесом продукции на одной из торговых площадок на улице Новоселов. Учитывая низкую цену и несоответствия в маркировке, полицейские предположили, что это фальсифицированная продукция.
Инспекторы Россельхознадзора изъяли 43 банки с продукцией весом более 6 кг. В дальнейшем будет принято решение об уничтожении продукции.
Напомним, ранее «лососевую зернистую» икру по привлекательной цене в 200 рублей за банку выложили на прилавок прямо на одной из улиц (читать подробнее).
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU