Челюсть отвалится. В рязанском хлебе обнаружили кусок металла

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-21T09:34:20+03:00

Администрация города считает, что такое невозможно, но технолог одного из хлебозаводов говорит, что на муниципальных предприятиях возможно все [видео]

Изменить размер текста: A A

В хлебе «Богородский» от муниципального предприятия «Хлебозавод №1» обнаружили кусок металла. Соответствующее видео выложили в паблике «Рязань».

«Вот такой кусок металлической пластины обнаружил в хлебе. Таким не то что зубы сломаешь — челюсть отвалится», — сообщает автор видео Анатолий Жалыбин.

В администрации города оперативно отреагировали и прокомментировали следующим образом:

«Этот хлеб производят на специализированной линии. Процесс приготовления полуфабрикатов и разделка в хлебопекарные формы происходит вручную квалифицированными и ответственными работниками. Формы смазываются маслом подсолнечным специальными кисточками. Попадание посторонних предметов в продукцию полностью исключено. Перед отпуском в реализацию вся вырабатываемая продукция проходит тщательный контроль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кусок металла в рязанском хлебе.Продукция принадлежит хлебозаводу №1

— Все возможно. Когда форм слишком много, уследить за тем, как происходит процесс закладки полуфабриката практически невозможно, — рассказал «Комсомолке» технолог одного из рязанских хлебозаводов. — Формы могут быть старыми. Добавьте сжатые сроки, когда нужно быстро и срочно все испечь и отправить. Никто не будет по одной форме выкладывать, обычно скопом на подставке с грохотом ставят, поэтому вполне мог кусок отколоться. Может и не сразу, формовщик при смазке и закладке теста, мог просто не заметить. А уже в процессе приготовления фрагмент металла просто впекся в хлеб, а при извлечении оторвался от формы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани

Московские эксперты проверяли молоко и хлеб нескольких производителей (подробнее).

С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба

Кондитерские и хлебобулочные изделия продавали без маркировок и документов. Но с истекшим сроком годности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU