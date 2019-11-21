Челюсть отвалится. В рязанском хлебе обнаружили кусок металла
В хлебе «Богородский» от муниципального предприятия «Хлебозавод №1» обнаружили кусок металла. Соответствующее видео выложили в паблике «Рязань».
«Вот такой кусок металлической пластины обнаружил в хлебе. Таким не то что зубы сломаешь — челюсть отвалится», — сообщает автор видео Анатолий Жалыбин.
В администрации города оперативно отреагировали и прокомментировали следующим образом:
«Этот хлеб производят на специализированной линии. Процесс приготовления полуфабрикатов и разделка в хлебопекарные формы происходит вручную квалифицированными и ответственными работниками. Формы смазываются маслом подсолнечным специальными кисточками. Попадание посторонних предметов в продукцию полностью исключено. Перед отпуском в реализацию вся вырабатываемая продукция проходит тщательный контроль», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кусок металла в рязанском хлебе.Продукция принадлежит хлебозаводу №1
— Все возможно. Когда форм слишком много, уследить за тем, как происходит процесс закладки полуфабриката практически невозможно, — рассказал «Комсомолке» технолог одного из рязанских хлебозаводов. — Формы могут быть старыми. Добавьте сжатые сроки, когда нужно быстро и срочно все испечь и отправить. Никто не будет по одной форме выкладывать, обычно скопом на подставке с грохотом ставят, поэтому вполне мог кусок отколоться. Может и не сразу, формовщик при смазке и закладке теста, мог просто не заметить. А уже в процессе приготовления фрагмент металла просто впекся в хлеб, а при извлечении оторвался от формы.
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ИСТОЧНИК KP.RU