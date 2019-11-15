Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани

15 Нояб. 18:16 2019-11-15T18:30:44+03:00

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Мероприятие проекта «Школа потребителей», приуроченное к Международному дню качества, прошло в гипермаркете «Европа» 15 ноября.

- Эта акция направлена в основном на повышение грамотности рязанских потребителей, - сказала сотрудник регионального министерства промышленности и экономического развития Ольга Огаркова. - Мы хотим научить рязанцев, чтобы они обращали внимание не только на цифру с ценой на этикетке, но и на другие, гораздо более важные параметры. Сегодня для проведения экспертизы мобильной лаборатории «Роскачества» мы предоставляем продукцию нескольких хлебозаводов и трех производителей молока – АМКА, «Эковакино» и Старожиловского молзавода. Уверена в качестве этой продукции.

В рамках мастер-класса эксперт-товаровед, профессор РГАТУ Ольга Савина подробно рассказала, на что следует обращать внимание при выборе молочной продукции. Кандидат технических наук, независимый эксперт-товаровед Елена Аксенова познакомила участников акции с особенностями хлебобулочных изделий.

Исследования проводились на расстоянии вытянутой руки.Фото: Павел АВЕРИН

Во время работы «Школы потребителей» проводилась веселая викторина, направленная на повышение «покупательской» грамотности рязанцев. Одним из победителей стала юная участница с редким именем Эмиль.

Эмиль стала одной из победительниц викторины.Фото: Павел АВЕРИН

Посетители смогли буквально вплотную понаблюдать за тем, как исследуется молочная продукция и хлебобулочные изделия. Кульминацией проведения Дня качества стало объявление итогов исследований. Представитель «Роскачества» Яна Ширяева заявила, что молоко и хлеб в Рязани, проверенные мобильной лабораторией, надлежащего качества.

На результаты проб мог взглянуть каждый.Фото: Павел АВЕРИН

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/744071" frameborder="0"></iframe> Мобильная лаборатория "Роскачества".Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU