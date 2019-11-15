2019-11-15T18:30:44+03:00
Общество

Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани

Московские эксперты проверяли молоко и хлеб нескольких производителей
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Сотрудницы лаборатории провели тщательный анализ молока и хлеба.Сотрудницы лаборатории провели тщательный анализ молока и хлеба.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Мероприятие проекта «Школа потребителей», приуроченное к Международному дню качества, прошло в гипермаркете «Европа» 15 ноября.

- Эта акция направлена в основном на повышение грамотности рязанских потребителей, - сказала сотрудник регионального министерства промышленности и экономического развития Ольга Огаркова. - Мы хотим научить рязанцев, чтобы они обращали внимание не только на цифру с ценой на этикетке, но и на другие, гораздо более важные параметры. Сегодня для проведения экспертизы мобильной лаборатории «Роскачества» мы предоставляем продукцию нескольких хлебозаводов и трех производителей молока – АМКА, «Эковакино» и Старожиловского молзавода. Уверена в качестве этой продукции.

В рамках мастер-класса эксперт-товаровед, профессор РГАТУ Ольга Савина подробно рассказала, на что следует обращать внимание при выборе молочной продукции. Кандидат технических наук, независимый эксперт-товаровед Елена Аксенова познакомила участников акции с особенностями хлебобулочных изделий.

Исследования проводились на расстоянии вытянутой руки. Фото: Павел АВЕРИН

Исследования проводились на расстоянии вытянутой руки.Фото: Павел АВЕРИН

Во время работы «Школы потребителей» проводилась веселая викторина, направленная на повышение «покупательской» грамотности рязанцев. Одним из победителей стала юная участница с редким именем Эмиль.

Эмиль стала одной из победительниц викторины. Фото: Павел АВЕРИН

Эмиль стала одной из победительниц викторины.Фото: Павел АВЕРИН

Посетители смогли буквально вплотную понаблюдать за тем, как исследуется молочная продукция и хлебобулочные изделия. Кульминацией проведения Дня качества стало объявление итогов исследований. Представитель «Роскачества» Яна Ширяева заявила, что молоко и хлеб в Рязани, проверенные мобильной лабораторией, надлежащего качества.

На результаты проб мог взглянуть каждый. Фото: Павел АВЕРИН

На результаты проб мог взглянуть каждый.Фото: Павел АВЕРИН

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Посторонняя ДНК в «Докторской»: это «следы» или мясо курицы?

«Комсомолка» обсудила со специалистами проблему продовольственной безопасности в Рязанской области (ПОДРОБНОСТИ)

Мобильная лаборатория "Роскачества".Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал
Ветер в Рязанской области продолжит дуть с юго-запада
Главу администрации Рязани спросили, зачем перенесут памятник Ленину
В Рязани проходит фестиваль «Свидания на Театральной»
Для рязанских властей организовали экскурсию по дорогам в школы
Рязанский фонд поддержки детей, больных диабетом, написал президенту
В Рязанской области с каждым днем все чаще горит мусор
Жительница Рязани сообщила о вопиющем поведении водителя маршрутки
Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня
Появилось видео смертельной утренней аварии на улице Спортивной
Школьники, издевавшиеся в Новомичуринске над бабушкой, извинились и пообещали выносить мусор
Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты
Посреди бела дня мужчина с ножом попытался изнасиловать рязанку
Профессор РГУ Ольга Воронова разочарована содержанием граффити с Есениным
За жестокое убийство рязанца отправили в колонию особого режима
В выходные в Рязанской области будет нехолодно и сухо
Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Уличный художник закончил масштабное граффити с Сергеем Есениным
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Оскорбленный условиями содержания осужденный устроил дебош в рязанской колонии
Рязанец навестил бывшую девушку, а затем угнал ее автомобиль
Подробности страшного ДТП на Спортивной: погиб пассажир ВАЗ-2107
Под Рязанью женщина на иномарке врезалась в бензовоз
Рязанцам объяснили, что делать, если терминал в транспорте не принимает оплату
В рязанской глубинке вернули былую красоту 150-летнему особняку