Посторонняя ДНК в «Докторской»: это «следы» или мясо курицы?

Круглый стол на тему «Мы то, что мы едим. Продовольственная безопасность в Рязанской области» состоялся 8 ноября в конференцзале РИРО. Дискуссия всех заинтересованных сторон была организована по инициативе рязанской «Комсомолки» и регионального управления Россельхознадзора. Поводом послужила наша публикация по итогам экспертизы «Докторской» колбасы, которую провели сотрудники московской Центральной научнометодической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ), входящей в структуру Россельхознадзора.

Солидный кворум

Пять образцов переработанного мяса под маркировкой «Докторская» вареная категории А были отобраны в октябре на ярмарке выходного дня и отправлены на исследования. К сожалению, согласно протоколам исследований ЦНМВЛ, ни один из них не оказался понастоящему «Докторской», к которой применяются жесткие требования ГОСТ России и Технического регламента Таможенного союза. В колбасе, где в качестве основного сырья должны использоваться свинина и говядина, нашли ДНК курицы и вездесущей сои.

НЕ все согласились с результатами экспертизы. Фото: Галина ЗИМИНА.

На круглый стол пришли представители региональных министерств: сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и экономического развития. В заседании приняли участие заместитель начальника отдела Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Виктор Радионов, уполномоченный по делам предпринимателей Рязанской области Михаил Пронин, настоящий корифей торговли, советник главы администрации Рязани Ирина Полозова и наш постоянный эксперт, директор юридической компании Сергей Серебряков. Но к великому сожалению, не смогла приехать кандидат технических наук Елена Аксенова, являющаяся экспертом-товароведом. Елена Сергеевна в это же время снималась в программе, посвященной качеству и безопасности российской тушенки, на канале ТВЦ.

Однако, она дала пояснения, что согласно главы XI, п.107, подпункт «в», ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», не допускается маркировка мясной продукции с использованием придуманных названий, которые тождественны или сходны до степени смешения с придуманными названиями мясной продукции, установленными межгосударственными (региональными) стандартами, за исключением мясной продукции, выпускаемой по этим стандартам (например, «Докторская», «Любительская», «Московская», «Зернистая», «Молочная»).

Вареные колбасные изделия, имеющие в своем составе мясо птицы (ДНК курицы) и сои (ДНК сои), не отвечают регламентированным требованиям ГОСТ Р 521962011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», и соответственно, использование наименование «Докторская» категории А для такого продукта, недопустимо.

Одинаковые условия для всех

Среди участников, разумеется, были представители производителей колбасы, чьи образцы исследовали в Москве. Приехали все, кроме представителей торговой марки «Соколовские колбасы». Надо отметить, что не все согласились с результатами экспертизы. Сразу три представительницы одного мясоперерабатывающего предприятия усомнились в честности журналистов и «чистоте» отбора проб. Подчеркнем, что исследования «Докторской» колбасы должны были дать однозначный ответ: «Соответствует ли она требуемым стандартам или нет?»

– Наша организация, в конечном счете, добивается того, чтобы на прилавках магазинов и на ярмарке выходного дня, в том числе, была только качественная, соответствующая всем стандартам, продукция, – с этого начал свое выступление Виктор Радионов. – Мы провели контрольное мероприятие с сотрудниками «Комсомольской правды». Они закупали продукцию, т.е. отбирались пробы частным лицом – журналистом газеты, но при этом находилась наша сотрудница.

Затем слово взял юрист, Сергей Серебряков:

– У нас в стране существует Закон «О защите прав потребителей». Покупатель усомнился в качестве приобретенной продукции. Он имеет полное право отправить ее в экспертное бюро. Как он покупал колбасу в данном случае, во что он ее упаковывал, он не должен доказывать производителю. Экспертное бюро дало ответ, что именно этот образец не соответствует стандартам. Производитель обязан доказывать свою правоту, но не потребитель.

Директор рязанской «Комсомольской правды» Николай Мальцев подчеркнул значимость зарождающегося взаимопонимания территориального управления Россельхознадзора и газеты:

– Мы уже четыре года занимаемся экспертизами, в основном молочных товаров, и теперь, благодаря Россельхознадзору, нам удалось провести проверку колбасы. Московская лаборатория провела экспертизу на высококачественном уровне. Проверили на ДНК, но, к сожалению, у нас в России сейчас отделить мышечную ткань от шкуры нельзя – это некий повод для лукавства производителя.

Уполномоченный по делам предпринимателей Михаил Пронин высказал мнение, что в данном конкретном случае никаких претензий у производителей к государственным, контролирующим и надзорным органам нет и в помине.

- Сейчас есть запрос предпринимателей на справедливую, честную конкуренцию, - заявил Михаил Владимирович. – Что это значит? Когда человек все делает честно, по ГОСТам или иным стандартам, честно платит налоги, он хочет, чтобы такие же правила были для всех. Но не всегда все так происходит. Сегодня для бизнеса это большая проблема. Если условия жесткие, то пусть они будут жесткими для всех. Вот эту задачу экспертизы «Комсомолки» частично и решают.

Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин: Все должны быть в равных условиях. Фото: Галина ЗИМИНА.

Оборотная сторона медали

Теперь речь поведем об экспертизе конкретно. Да, во всех образцах нашли ДНК курицы. Но сколько там этой пресловутой курицы – мизер или ее доля в общей массе существенна?

Обнаружение ДНК не заявленного на этикетке вида сырья считается нарушением требований соответствующих Техрегламентов Таможенного союза. Если при проведении проверки установлено, что продукт содержит незаявленные компоненты, чем это грозит производителю? Это влечет за собой обвинение в изготовлении фальсифицированной продукции, нарушении требований Технических регламентов. В свете постоянных призывов за ужесточение ответственности за изготовление фальсификата (вплоть до уголовной) ситуация принимает довольно угрожающий оборот. Обостряется проблема количественного определения ДНК и отсутствия нормирования для так называемых технически неустранимых примесей. Нам стало известно, что национальный союз мясопереработчиков, проработав вопрос с производственниками и изучив мировой опыт, подготовил предложения по законодательному урегулированию вопроса: 1 % компонента животного происхождения надо считать технически неустранимой примесью.

Национальный союз мясопереработчиков считает необходимым законодательно урегулировать данный вопрос и установить, что содержание 0,9 % и менее компонента животного происхождения в мясной продукции следует считать случайной или технически неустранимой примесью, как это реализовано в Евросоюзе.

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии 2013/99/EU от 19.02.13 г., в странах Евросоюза при лабораторных исследованиях принимают, что продукт содержит не заявленную компоненту, если ее содержание превышает 1 %. Таким образом, для установления факта фальсификата требуется также проведение количественной оценки. Мы предлагаем перенять международный опыт и внести соответствующие изменения в национальное и наднациональное законодательство. В части Технического регулирования это можно сделать, дополнив соответствующий раздел Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).

Специалисты мясопереработки обсудили важный для них вопрос. Фото: Галина ЗИМИНА.

Человеческий фактор или прибыль любой ценой

Немаловажен и характерный для всей страны «человеческий фактор» или русское «авось». Замесили сначала в куттере мясную массу для колбасы, где используется курица, а потом, помыв его горячей водой, там же месят «тесто» для «Докторской», где курицы не должно быть в помине. Санитарным мероприятиям, особенно на мелких предприятиях, внимание уделяется недостаточно – об этом свидетельствуют разного рода сообщения в соцсетях. Времени и денег владельцы мясоперерабатывающих цехов этим вопросам уделяют мало.

Таким образом, решение проблемы количественной оценки позволит предприятиям отрасли избежать не только репутационных рисков, но и претензий со стороны контролирующих органов.

Эту мысль мы и донесли до уполномоченного по правам предпринимателей Михаила Пронина. А тем временем мы планируем дальнейшее проведение экспертиз. В ноябре мы вновь обратимся к мясной продукции, и вот почему.

– В связи с изменившимся законодательством мы проводим публичные слушания. На них мы привлекаем предпринимателей, своих коллег, бизнесомбудсмена, – подвел символическую черту представитель Россельхознадзора Виктор Радионов. – И я заметил, что в последнее время возросла доля некачественной мясной продукции. И, если мы раньше говорили о том, что у нас высокая доля фальсифицированной молочной продукции, то сейчас процент фальсификата сравнялся. В говяжьей тушенке мы находим ДНК свиньи, в различных московских колбасах ДНК курицы. И чаще всего это связано не со спланированной подменой, а ненадлежащей мойкой и дезинфекцией оборудования. Связано с немаркированной тарой: когда в ящики, где лежала куриная колбаса, кладут такую, где ее не должно быть. Что связано с ДНК сои: мы прослеживали такой процесс, когда перец, который используется в качестве приправы, на московском складе набирают тем же совком, что и специю, содержащую сою.

В ноябре мы планируем пойти таким путем. Сотрудники Россельхознадзора будут отбирать пробы на складе торгового предприятия, а сотрудники «Комсомолки» одновременно с этим купят тот же продукт, расположенный на полках.

И мы сравним, насколько вкусна продукция и соответствует ли она заявленным стандартам.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Как утверждает наш эксперт-химик Дмитрий Лискин, только при недостаточной санитарной обработке куттера ДНК курицы может оказаться в анализе «Докторской» колбасы:

– Материалы, применяемые для технологического оборудования, изначально обладают такими свойствами, которые позволяют не вступать им во взаимодействие, как с самим продуктом, так и с окружающей средой. Они легко моются и очищаются. После проведения определенных мероприятий, связанных с качественной санитарно-технологической обработкой оборудования, первоначальные ДНК во втором продукте обнаружены быть не могут.

Р.S. Редакция благодарит директора Рязанского института развития образования Андрея Кашаева за помощь в организации круглого стола.