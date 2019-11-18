2019-11-18T16:24:07+03:00
Общество

В Рязани торгуют икрой несуществующего предприятия

Деликатес сомнительного происхождения можно встретить и на уличных, и на рыночных прилавках
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С приближением Нового года в Рязани вновь стали выявлять красную икру сомнительного происхождения. Так, «лососевую зернистую» по привлекательной цене в 200 рублей за банку выложили на прилавок прямо на одной из улиц.

Журналистам ГТРК «Ока» предприниматель документы показать не смог. Год назад Роспотребнадзор уже ловил его на том же месте, тоже с мнимой икрой, которую впоследствии признали опасной для здоровья.

На этот раз производителем значилось ООО «Русский деликатес». Впрочем, по адресу производства, а на упаковке указан Камчатский край, никакого завода нет – лишь жилой дом, да и такое юрлицо в регионе не зарегистрировано. Местный Россельхознадзор существование ООО уже опроверг официально.

Рязанские специалисты Россельхознадзора, в свою очередь, заглянули на Первомайский рынок и особое внимание уделили развесной икре.

- Смотрим ветеринарные и сопроводительные документы, определяем происхождение икры. Уже была выявлена икра обезличенная, хозяйствующему субъекту будет дано предписание об ее утилизации, - сказал в сюжете «Вестей» инспектор Россельхознадзора Глеб Сафронов.

Напомним, в конце 2018 года в продаже находили продукцию других несуществующих предприятий - ООО «САХАЛ» и ООО «Жемчужина Камчатки».

Эфир от 18.11.2019 11:25.Канал - https://www.youtube.com/channel/UCoNaZlja37Np015tZ-dNmUw

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана
Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора
Ночью по улицам Рязани вновь прошли автомобильные вандалы
За девять месяцев рязанцы украли электричества на 64 млн рублей
Не в той пилотке? В Новомичуринске появилось граффити к 75-летию Победы
Пожилой рязанец на Lexus въехал в ограждение на площади Ленина
Рязанские чиновники одобрили повышение стоимости льготного проездного
Очередной любитель конопли в летах попался в рязанской глубинке
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Приехавшему в Скопин правительству больше всего жаловались на дороги
Три карасика и щука. У рязанских браконьеров изъяли 7 кг рыбы
На нескольких улицах центра Рязани во вторник отключат электричество
Из-за ДТП на трассе в Скопинском районе два автомобиля вылетели в кювет
Телеканал «Край рязанский» будет вещать на ОТР
Рязанский боец ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России
Рязанская «семерка» с обильным тюнингом оказалась по документам ВАЗ-2101
Дом на Цветном бульваре очистили от зарослей американского клена
Тюнинг рязанской «семерки» поразил пользователей соцсети
В Спасском районе открылась вакансия на должность председателя суда
Немцы ищут в Рязани площадки для выпуска комплектующих к станкам
На окраине Рязани сгорел магазин стройматериалов
В понедельник в девяти районах Рязанской области отключат электричество