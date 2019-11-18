В Рязани торгуют икрой несуществующего предприятия

18 Нояб. 16:07 2019-11-18T16:24:07+03:00

Деликатес сомнительного происхождения можно встретить и на уличных, и на рыночных прилавках

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С приближением Нового года в Рязани вновь стали выявлять красную икру сомнительного происхождения. Так, «лососевую зернистую» по привлекательной цене в 200 рублей за банку выложили на прилавок прямо на одной из улиц.

Журналистам ГТРК «Ока» предприниматель документы показать не смог. Год назад Роспотребнадзор уже ловил его на том же месте, тоже с мнимой икрой, которую впоследствии признали опасной для здоровья.

На этот раз производителем значилось ООО «Русский деликатес». Впрочем, по адресу производства, а на упаковке указан Камчатский край, никакого завода нет – лишь жилой дом, да и такое юрлицо в регионе не зарегистрировано. Местный Россельхознадзор существование ООО уже опроверг официально.

Рязанские специалисты Россельхознадзора, в свою очередь, заглянули на Первомайский рынок и особое внимание уделили развесной икре.

- Смотрим ветеринарные и сопроводительные документы, определяем происхождение икры. Уже была выявлена икра обезличенная, хозяйствующему субъекту будет дано предписание об ее утилизации, - сказал в сюжете «Вестей» инспектор Россельхознадзора Глеб Сафронов.

Напомним, в конце 2018 года в продаже находили продукцию других несуществующих предприятий - ООО «САХАЛ» и ООО «Жемчужина Камчатки».

Эфир от 18.11.2019 11:25.Канал - https://www.youtube.com/channel/UCoNaZlja37Np015tZ-dNmUw

ИСТОЧНИК KP.RU