На рязанских прилавках нашли красную икру-фальсификат еще одного производителя
На банках указан город Корсаков Сахалинской области
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В Рязанской области в продаже обнаружили фальсифицированную лососевую икру. Роспотребнадзор предупреждает: если на банке указано ООО «САХАЛ» (69300, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, 13), знайте – такого производителя не существует.
- О фактах реализации данной продукции просим сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, - говорится в релизе.
Кроме того, жителей региона предостерегли от покупки икры у случайных продавцов.
Ранее, напомним, на прилавках выявили продукцию другого завода-призрака – ООО «Жемчужина Камчатки».