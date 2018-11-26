На рязанских прилавках нашли красную икру-фальсификат еще одного производителя

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-26T16:27:29+03:00

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В Рязанской области в продаже обнаружили фальсифицированную лососевую икру. Роспотребнадзор предупреждает: если на банке указано ООО «САХАЛ» (69300, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, 13), знайте – такого производителя не существует.

- О фактах реализации данной продукции просим сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, - говорится в релизе.

Кроме того, жителей региона предостерегли от покупки икры у случайных продавцов.

Ранее, напомним, на прилавках выявили продукцию другого завода-призрака – ООО «Жемчужина Камчатки».