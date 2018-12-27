На полках рязанских магазинов нашли фальсифицированную красную икру

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-27T10:55:03+03:00

По адресу, указанному на баночках, такого производства нет и в помине

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В преддверии праздников рязанское Управление Роспотребнадзора вместе с полицией проводят в регионе рейды по торговым точкам, в том числе несанкционированным.

22 и 23 декабря в продаже обнаружена лососевая зернистая икра, на баночках с которой указан производитель ООО «Жемчужина Камчатки». Согласно маркировке, производство расположено в Камчатском крае, по адресу: Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д.5. Однако такого завода ни на улице Степная, ни во всей Камчатке – нет, о чем Роспотребнадзор предупреждал еще в ноябре.

Продукция изъята из продажи. В отношении продавцов примут административные меры.

Напомним, что кроме этой икры в торговых точках России распространяют еще один фальсификат – якобы от ООО «САХАЛ» Сахалинской области.

О фактах продажи такой икры в регионе просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.