На полках рязанских магазинов нашли фальсифицированную красную икру
В преддверии праздников рязанское Управление Роспотребнадзора вместе с полицией проводят в регионе рейды по торговым точкам, в том числе несанкционированным.
22 и 23 декабря в продаже обнаружена лососевая зернистая икра, на баночках с которой указан производитель ООО «Жемчужина Камчатки». Согласно маркировке, производство расположено в Камчатском крае, по адресу: Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д.5. Однако такого завода ни на улице Степная, ни во всей Камчатке – нет, о чем Роспотребнадзор предупреждал еще в ноябре.
Продукция изъята из продажи. В отношении продавцов примут административные меры.
Напомним, что кроме этой икры в торговых точках России распространяют еще один фальсификат – якобы от ООО «САХАЛ» Сахалинской области.
О фактах продажи такой икры в регионе просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.