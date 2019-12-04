В Рязани уничтожат 46 банок с красной икрой

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-04T13:07:10+03:00

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Рязанские полицейские совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям пресекли продажу фальсифицированной лососевой икры и замороженной рыбы.

Сообщается, что продукцию без соответствующих сопроводительных документов обнаружили на улице Гоголя в Рязани. Началось все с того, что стражей правопорядка заинтересовала слишком уж низкая цена на красную икру в металлических баночках. Потом обнаружились несоответствия в маркировке. Полицейские изъяли 42 банки общим весом более 6 килограммов 720 граммов.

В соседнем Октябрьском районе Рязани также была обнаружена замороженная рыба и банки с лососевой икрой, без соответствующих документов. Здесь изъяли 32 килограмма рыбы и еще четыре банки красной икры.

Всю продукцию, скорее всего, уничтожат.

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Деликатес продавали по низкой цене, поэтому желающих купить было много. В ближайшее время «лососевую зернистую» уничтожат (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU