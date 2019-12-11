Стало известно, почему касимовец нанес смертельный удар соседу по палате
11 декабря рязанские следователи отчитались о завершении расследования по уголовному делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Трагедия случилась в Касимовской больнице в середине апреля.
Напомним, 60-летний пациент терапевтического отделения ударил соседа по палате – ровнехонько ногой в грудь. Избитый лишь рассказал о нападении своему брату, а спустя пару дней выписался. Однако боли в груди не прекращались. Как выяснили местные корреспонденты, мужчина решил, что это последствия перенесенной пневмонии, а потому к врачам не обратился, сообщает издательство «Пресса». Тем временем ему становилось все хуже и в конце месяца родственники вызвали скорую.
Мужчину доставили в больницу – у него оказался перелом грудины со скоплением крови в грудной полости. За жизнь пациента медики боролись 4 дня, но спасти его не удалось – мужчина скончался.
Как выяснилось, конфликт, приведший к такой трагедии, произошел из-за раннего подъема погибшего: он вставал в полшестого и принимал положенные таблетки. Соседа по палате раздражало… шуршание упаковок. Этот шум мешал ему спать.
Почти неделю он делал замечания, а услышав очередное раннее шуршание, поднялся с постели и ударил сидевшего на кровати соседа.
Опрос свидетелей, допрос подозреваемого и судебно-медицинская экспертиза уже позади. Теперь касимовца будут судить.
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ИСТОЧНИК KP.RU