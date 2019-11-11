Вступившись за жену, рязанец нечаянно убил знакомого

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-11T10:48:11+03:00

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В Рязанском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Поляны, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома. Статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, 2 ноября около местного магазина поссорились двое пьяных мужчин. Причиной стало то, что один из них оскорбил жену другого. Женщина, кстати, трудится в магазине.

Перепалка переросла в драку: супруг несколько раз ударил по голове 35-летнего обидчика. Травмы оказались серьезными – пострадавшего отвезли с больницу, где он умер через несколько дней.

29-летний сельчанин задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU