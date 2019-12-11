2019-12-11T12:52:35+03:00
Происшествия

Касимовец ответит в суде за смерть соседа по палате

К фатальному исходу привел удар ногой в грудь
Антон КОНОВАЛОВ
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В Касимове передали в суд уголовное дело о смерти пациента местной районной больницы. Он скончался от травм, которые нанес ему сосед по палате.

Как сообщает СУ СКР по Рязанской области, сложившиеся между мужчинами неприязненные отношения привели к тому, что один из них, 60-летний житель Касимова, 17 апреля 2019 года ударил другого ногой в грудь. Через некоторое время жизнь последнего оборвалась.

Неуживчивого и не в меру жестокого гражданина будут судить по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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