Теплая зима и рязанцы спутали планы уток – это может привести к их гибели

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-11T13:23:10+03:00

Им бы в дальний путь отправиться, а пернатые все никак не стартуют

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Утки, в теплое время года обитающие на водоемах Рязани, не улетели на зимовку, сообщает ГТРК «Ока». Причина – теплая погода, сбившая пернатых с толку.

Если обычно на Черезовском и Рюминском прудах на зиму их остается немного, то в этом году – в разы больше обычного. Свою лепту вносят и люди, подкармливающие птиц, потому еще они и не понимают, что еды в природе стало меньше, и пора собираться в путь-дорогу.

К сожалению, перенос путешествия на юг может стоить этим пернатым жизни: из-за большого числа уток, обитающих на одном месте, в стае развиваются паразитические заболевания. По словам местных жителей, мертвых уток около прудов города, они уже видели.

Знали бы утки, какая еще опасность их подстерегает в Рязани, давно бы унесли крылья: информация о массовой гибели других птиц поступает уже регулярно.

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ИСТОЧНИК KP.RU