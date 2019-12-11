2019-12-11T09:09:14+03:00
Политика

Под Рязанью пройдут широкомасштабные тактико-специальные учения десантников

Они состоятся в рамках сбора руководящего состава воинских частей и соединений ВДВ, дислоцированных от Пскова до Уссурийска
Павел АВЕРИН
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Занятия с командным составом ВДВ пройдут на базе десантного училища. На них будут задействованы более 800 военнослужащих. Фото: пресс-служба гвардейского РВВДКУ.Занятия с командным составом ВДВ пройдут на базе десантного училища. На них будут задействованы более 800 военнослужащих. Фото: пресс-служба гвардейского РВВДКУ.
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На сбор, проходящий в Рязани, привлечен весь руководящий состав воинских частей и соединений ВДВ от Пскова до Уссурийска. Об этом сообщила «Красная звезда».

Открытие командирских занятий состоялось 9 декабря на территории гвардейского РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С докладом о перспективах развития «крылатой пехоты» выступил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе тактико-специальных учений (ТСУ) на площадке приземления, расположенной возле села Новики Спасского района, личный состав отработает развертывание и перемещение пунктов управления в ходе руководства действиями батальонной тактической группы. Также будут изучены вопросы десантирования военной техники на специальных парашютных системах.

На полигоне в Сельцах пройдет тренировка применения тактического десанта по блокированию и уничтожению условного противника с применением штурмовых вертолетных групп. В ходе «боевых» действий будет применяться методика управления артиллерийским огнем с помощью беспилотников. Практические действия пройдут при поддержке БМД-2 и БМД-4М и гаубиц Д-30, будут задействованы вертолеты К-52 «Аллигатор» и Ми-24. Всего для обеспечения подготовки и проведения занятий будут привлечены более 800 военнослужащих, 150 единиц военной и специальной техники.

Сбор командного состава закончится 13 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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