Под Рязанью пройдут широкомасштабные тактико-специальные учения десантников
На сбор, проходящий в Рязани, привлечен весь руководящий состав воинских частей и соединений ВДВ от Пскова до Уссурийска. Об этом сообщила «Красная звезда».
Открытие командирских занятий состоялось 9 декабря на территории гвардейского РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С докладом о перспективах развития «крылатой пехоты» выступил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В ходе тактико-специальных учений (ТСУ) на площадке приземления, расположенной возле села Новики Спасского района, личный состав отработает развертывание и перемещение пунктов управления в ходе руководства действиями батальонной тактической группы. Также будут изучены вопросы десантирования военной техники на специальных парашютных системах.
На полигоне в Сельцах пройдет тренировка применения тактического десанта по блокированию и уничтожению условного противника с применением штурмовых вертолетных групп. В ходе «боевых» действий будет применяться методика управления артиллерийским огнем с помощью беспилотников. Практические действия пройдут при поддержке БМД-2 и БМД-4М и гаубиц Д-30, будут задействованы вертолеты К-52 «Аллигатор» и Ми-24. Всего для обеспечения подготовки и проведения занятий будут привлечены более 800 военнослужащих, 150 единиц военной и специальной техники.
Сбор командного состава закончится 13 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU