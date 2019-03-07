2019-03-07T15:44:57+03:00
Политика

В Рязани выбрали «Красу ВДВ-2019»

Победительницей стала десантница из Подмосковья, а вице-мисс – курсант РВВДКУ
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Елизавета Перфильева из РВВДКУ (крайняя слева) завоевала титул вице-мисс. Фото: rgdrzn.ruЕлизавета Перфильева из РВВДКУ (крайняя слева) завоевала титул вице-мисс. Фото: rgdrzn.ru
Изменить размер текста:

Со 2 по 6 марта в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище проходил конкурс «Краса ВДВ-2019». Само собой, оценивались не только внешние данные: девушки стреляли из пистолета, разбирали и собирали автомат, соревновались в кулинарном, швейном деле и танцевальном искусстве.

В Рязани приехали 12 победительниц отборочных этапов, а всего в конкурсе поучаствовали более 150 представительниц прекрасного пола. Среди финалисток - офицеры, курсанты, сержанты и солдаты, проходящие службу в подразделениях разведки связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ.

Титул «Краса ВДВ-2019» в итоге завоевала старший лейтенант Екатерина Дайлидко из подразделения боевого обеспечения ВДВ, которое базируется в Подмосковье. Первой вице-мисс стала учащаяся роты связи РВВДКУ Елизавета Перфильева, а второй вице-мисс - представительница Тульского соединения ВДВ, механик-радиотелефонист Анастасия Тесленко.

Первой тройке красавиц достались ноутбук и планшеты. Кроме того, каждой конкурсантке вручили корзины с парфюмом и цветы.

"Краса ВДВ-2019". Итоги конкурса.Репортаж телеканала ТКР (vk.com/tkr_rzn)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер
Рязанских энергетиков наградили за спасение женщины на пожаре
В Рязани пройдет благотворительный обед
Рязанское отделение «Единой России» поздравило женщин с праздником
Появилось видео утреннего ДТП в Рязани - легковушку перевернул "КамАЗ"
По игрокам ХК «Рязань» спортивно-дисциплинарный комитет принял решение
Рязанский онкодиспансер получит 20 единиц современной медицинской техники
На улице Стройкова оперативники задержали рязанца с героином
На одной из улиц Рязани в понедельник отключат электричество
Во всех рязанских парках разработают маршруты для оздоровительной ходьбы
Игроки ХК «Рязань» сыграют с болельщиками
Рязанцам рассказали, куда обращаться с претензиями к работе коллекторов
На федеральной трассе в Рязанской области вновь насмерть сбили пешехода
В рязанской ОКБ составили рейтинг врачей, в которых влюбляются с первого взгляда
Половодье в Рязанской области может затронуть 25 населенных пунктов
В рязанской ДПС ГИБДД сменились номера телефонов
На улице Бирюзова в Рязани перевернулся автомобиль. Все Канищево стоит в пробке
В праздничные выходные разанские КВЦ поменяют режим работы
За торговлю ядовитой «незамерзайкой» рязанца оштрафовали на полторы тысячи рублей
Крытый рынок в рязанской Песочне достроят, а в «Дубовой роще» добавят лавочек