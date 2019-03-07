В Рязани выбрали «Красу ВДВ-2019»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-07T15:44:57+03:00

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Со 2 по 6 марта в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище проходил конкурс «Краса ВДВ-2019». Само собой, оценивались не только внешние данные: девушки стреляли из пистолета, разбирали и собирали автомат, соревновались в кулинарном, швейном деле и танцевальном искусстве.

В Рязани приехали 12 победительниц отборочных этапов, а всего в конкурсе поучаствовали более 150 представительниц прекрасного пола. Среди финалисток - офицеры, курсанты, сержанты и солдаты, проходящие службу в подразделениях разведки связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ.

Титул «Краса ВДВ-2019» в итоге завоевала старший лейтенант Екатерина Дайлидко из подразделения боевого обеспечения ВДВ, которое базируется в Подмосковье. Первой вице-мисс стала учащаяся роты связи РВВДКУ Елизавета Перфильева, а второй вице-мисс - представительница Тульского соединения ВДВ, механик-радиотелефонист Анастасия Тесленко.

Первой тройке красавиц достались ноутбук и планшеты. Кроме того, каждой конкурсантке вручили корзины с парфюмом и цветы.

"Краса ВДВ-2019". Итоги конкурса.Репортаж телеканала ТКР (vk.com/tkr_rzn)

ИСТОЧНИК KP.RU