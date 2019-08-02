На празднике «Рязань – столица ВДВ» стреляли, танцевали и бегали с гирями

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-02T18:29:29+03:00

От традиционной программы десантники не отступили, но менее зрелищной от этого она не стала

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2 августа на стадионе «Спартак» Рязани прошел военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ», сообщает пресс-служба горадминистрации.

На площадке около стадиона развернулась выставка техники и стрелкового оружия, здесь же организовали полевую кухню. Насмотревшись и наевшись, зрители отправились непосредственно на трибуны. Гостей, в основном десантников и членов их семей, приветствовали члены облправительства, регионального парламента, горадминистрации и гордумы. И, разумеется, начальник РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова генерал-майор Алексей Рагозин.

В начале по традиции вынесли флаги РФ, воздушно-десантных войск и Георгиевское знамя. После от многолетней программы тоже не отступали: бойцы посоревновались в военизированной эстафете, провели показательные выступления рукопашного боя, тактического захвата объекта и стрельбы из разных положений. Парашютисты приземлились на стадион с флагами Рязани и ВДВ.

Любимые десантниками песни исполнил ансамбль «Крылатая пехота», вместе с которым под финал гости спели гимн ВДВ – песню «Синева».

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба Рязанской городской Думы.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU