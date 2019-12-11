2019-12-11T05:32:56+03:00
Общество

В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир

Собственники недвижимости умерли, но из родственников так никто и не объявился. Через месяц все имущество может перейти городу
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир.В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Администрация Рязани ищет наследников на две квартиры, расположенных в областном центре. Речь идет о квартире №2 по адресу: улица Чайкиной, 1/2. Собственником данной жилплощади являлась Антонова Галина Николаевна, которая скончалась 1 января 2019 года. Кроме того, разыскиваются родственники умершего еще 11 апреля 2010 года Еремина Валерия Николаевича, проживавшего в квартире №33 по улице Зубковой, 23.

В настоящее время это имущество имеет признаки выморочного, то есть, если не объявятся наследники — квартиры перейдут в собственность города Рязань.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани — улица Введенская, 107, кабинет №220, тел.: (4912) 29-78-27 или в управление энергетики и ЖКХ — улица Пожалостина, 27, кабинет №12, тел.: (4912) 27-49-31.

Срок обращения – 30 дней.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Жителей военного городка в Скопинском районе выселяют из квартир

Отчаявшись, они записали видеообращение к губернатору (подробнее).

В Рязани снизили плату за содержание муниципальных квартир

По новому тарифу наниматели платят уже с 1 ноября, но особой радости от этого нет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в Рязани хотят построить скейт-парки
Сторонники партии «Единая Россия» провели «РосКвиз» для рязанских школьников
Марусины слезы: в Рязани расстреляли собаку и с живой содрали часть шкуры
Момент ДТП с опрокидыванием на пл. Ленина в Рязани зафиксировала камера наблюдения
В Рязани осудили заведующую и главбуха детского садика
Опубликован приказ рязанской инспекции ОКН двухлетней давности о «Дворце пионеров»
В Рязанском районе предотвратили убийство женщины
В рязанском подъезде с отключенным газом нашли нарушения эксплуатации ВДГО
Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли на пятницу, 13
Роспотребнадзор рассказал, как купить сладкий и качественный новогодний подарок
Перед очередной гибелью птиц в Рязани было превышение формальдегида
Дороговато за один патрон: рязанец за 4 выстрела заплатил 10 тысяч рублей
В рязанском управлении Почты России новый директор
Рязанцы пытались выгородить на суде знакомых, но сами попали под статью УК
Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора