СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-11T05:32:56+03:00

В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственники недвижимости умерли, но из родственников так никто и не объявился. Через месяц все имущество может перейти городу

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Администрация Рязани ищет наследников на две квартиры, расположенных в областном центре. Речь идет о квартире №2 по адресу: улица Чайкиной, 1/2. Собственником данной жилплощади являлась Антонова Галина Николаевна, которая скончалась 1 января 2019 года. Кроме того, разыскиваются родственники умершего еще 11 апреля 2010 года Еремина Валерия Николаевича, проживавшего в квартире №33 по улице Зубковой, 23.

В настоящее время это имущество имеет признаки выморочного, то есть, если не объявятся наследники — квартиры перейдут в собственность города Рязань.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани — улица Введенская, 107, кабинет №220, тел.: (4912) 29-78-27 или в управление энергетики и ЖКХ — улица Пожалостина, 27, кабинет №12, тел.: (4912) 27-49-31.

Срок обращения – 30 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU