2019-12-10T10:48:32+03:00
Происшествия

Мошенник в Рязани попытался унаследовать 3 млн. рублей с чужих счетов

Попытавшись получить деньги с помощью поддельных документов, гастролер из Петербурга уехал в Москву, где и был задержан
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани аферист попытался присвоить себе 3 млн. рублей с шести чужих банковских счетов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, он представлялся наследником покойных клиентов, хотя их родственником не является.

О попытке мошенничества полицейским сообщили банкиры. По их словам, мужчина представил поддельные документы, в том числе свидетельство о смерти человека, на чьи деньги претендовал, и якобы заверенное нотариусом свидетельство «О праве на наследство по закону».

Самозванцем оказался 29-летний житель Санкт-Петербурга, дважды судимый за незаконное хранение наркотиков. Задержали его уже в Москве, куда он направился, не дожидаясь рассмотрения документ. Теперь по решению суда петербуржец заключен под стражу как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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