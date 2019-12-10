Мошенник в Рязани попытался унаследовать 3 млн. рублей с чужих счетов
В Рязани аферист попытался присвоить себе 3 млн. рублей с шести чужих банковских счетов. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, он представлялся наследником покойных клиентов, хотя их родственником не является.
О попытке мошенничества полицейским сообщили банкиры. По их словам, мужчина представил поддельные документы, в том числе свидетельство о смерти человека, на чьи деньги претендовал, и якобы заверенное нотариусом свидетельство «О праве на наследство по закону».
Самозванцем оказался 29-летний житель Санкт-Петербурга, дважды судимый за незаконное хранение наркотиков. Задержали его уже в Москве, куда он направился, не дожидаясь рассмотрения документ. Теперь по решению суда петербуржец заключен под стражу как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU