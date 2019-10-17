В Рязани снизили плату за содержание муниципальных квартир

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-17T09:21:24+03:00

С 1 ноября в Рязани изменится размер платы за содержание жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма помещений государственного или муниципального фонда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По новому тарифу наниматели будут платить уже с 1 ноября, но радости от этого особой нет

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С 1 ноября в Рязани изменится размер платы за содержание жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма помещений государственного или муниципального фонда. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, опубликовано 15 октября.

Итак, какой размер платы будет за 1 кв. метр общей площади в месяц:

- в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом — 19,31 рубля (сейчас - 19,85 рубля);

- в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, но без мусоропровода — 18,92 рубля (19,46).

- в жилых домах со всеми видами благоустройства, с одним лифтом, мусоропроводом — 16,45 рубля (17,04);

- в жилых домах со всеми видами благоустройства, с одним лифтом, но без мусоропровода — 16,06 рублей (16,65);

- в жилых домах со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода — 13,26 рублей (13,90);

- в жилых домах, имеющих не все виды благоустройства — 10,48 рублей (11,12);

- в неблагоустроенных жилых домах — 5,93 рубля (6,66).

Как хорошо видно, плата снижена, но это не повод для радости. Во-первых, в данной таблице не учитываются общедомовые нужды, а во-вторых, с 1 ноября нужно будет отдельно платить за вывоз мусора (читать подробнее).

Отметим, что согласно постановлению администрации Рязани, к домам со всеми видами благоустройства относятся жилые дома, имеющие:

- электроснабжение;

- водопровод;

- канализацию;

- центральное или индивидуальное (кроме печного) отопление;

- ванну или душ;

- газовую или электрическую плиту;

- централизованное горячее водоснабжение или горячее водоснабжение от водонагревателей различного типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU