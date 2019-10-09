2019-10-09T06:17:52+03:00
Экономика

В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор

Соответствующий закон в минувший вторник подписал губернатор Николай Любимов
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Так выглядит процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.Так выглядит процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор. Соответствующий закон 8 октября подписал губернатор Николай Любимов.

Ставки по налогу на игорный бизнес будут в следующих размерах:

- за один пункт приема ставок (ППС) букмекерской конторы – 14 тысяч рублей;

- за один процессинговый центр (ПЦ) букмекерской конторы – 250 тысяч рублей;

- за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 млн рублей.

Отметим, если ПЦ и ППС букмекерской конторы находятся в одном здании, то они все равно будут являться двумя обособленными друг от друга объектами налогообложения. Процессинговый центр — это часть букмекерской конторы, в которой делают учет ставок, принятых от участников. Здесь же фиксирует результаты, рассчитывает суммы выплат и так далее. Как правило процессинговый центр имеет особый порядок доступа сотрудников.

Закон о налоговых ставках для букмекеров в Рязанской области вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

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Также букмекеры напрямую будут финансировать региональные федерации спорта и заключать с ними соглашения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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