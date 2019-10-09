СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-09T06:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор. Соответствующий закон 8 октября подписал губернатор Николай Любимов.

Ставки по налогу на игорный бизнес будут в следующих размерах:

- за один пункт приема ставок (ППС) букмекерской конторы – 14 тысяч рублей;

- за один процессинговый центр (ПЦ) букмекерской конторы – 250 тысяч рублей;

- за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 млн рублей.

Отметим, если ПЦ и ППС букмекерской конторы находятся в одном здании, то они все равно будут являться двумя обособленными друг от друга объектами налогообложения. Процессинговый центр — это часть букмекерской конторы, в которой делают учет ставок, принятых от участников. Здесь же фиксирует результаты, рассчитывает суммы выплат и так далее. Как правило процессинговый центр имеет особый порядок доступа сотрудников.

Закон о налоговых ставках для букмекеров в Рязанской области вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Налоги от букмекерских организаций в Рязанской области составят порядка двух миллионов рублей

Также букмекеры напрямую будут финансировать региональные федерации спорта и заключать с ними соглашения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU