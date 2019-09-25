В Рязани легализовали букмекерские конторы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-25T14:00:02+03:00

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В среду, 25 сентября, на очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный закон о запрете игорного бизнеса. Принятые поправки вывели из-под действия закона букмекерские конторы, принимающие ставки на спортивные события.

Председатель бюджетного комитета, депутат облдумы Михаил Агапкин отметил, что в условиях повсеместного развития интернета рязанцы ежедневно делают спортивные ставки онлайн, вместе с тем налоги от деятельности букмекерских контор в данном случае идут не региону, а тем субъектам, где букмекеры зарегистрированы.

Также он отметил, что запрет на спортивные ставки отменили практически все регионы России – ограничения до сегодняшнего дня сохранялся лишь в девяти субъекта, в том числе Рязанской области.

По предварительной оценке, налоговые поступления от деятельности букмекерских организаций в Рязанской области составят порядка двух миллионов рублей. Также букмекеры напрямую будут финансировать региональные федерации, заключая с ними соглашения.

Из 26 депутатов, присутствовавших на заседании, 23 проголосовали «за», двое – «против», один – «воздержался».

ИСТОЧНИК KP.RU