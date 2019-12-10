2019-12-10T17:25:33+03:00
Недвижимость

В рязанском подъезде с отключенным газом нашли нарушения эксплуатации ВДГО

Они носят массовый характер. Несколько лет кряду жильцы в этом вопросе сами себе предоставляли карт-бланш
Иван АНТОНОВ
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Еще 9 декабря женщины мирно беседовали с Алксандром Барыбиным. Но 10 числа оказалось, что у одной из них в квартирном газопроводе нашли воду.Еще 9 декабря женщины мирно беседовали с Алксандром Барыбиным. Но 10 числа оказалось, что у одной из них в квартирном газопроводе нашли воду.Фото: Павел АВЕРИН
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Как последствие на реакцию СМИ по факту пятидневного отключения газа, 10 декабря в 6 подъезде дома 39 по улице Пушкина прошла совместная проверка внутридомового газового оборудования (ВДГО). Провели ее специалисты Рязаньгоргаза и управляющей компании (УК) «Городская роща-1». Об этом нам сообщил главный инженер УК Александр Барыбин.

- Стало очевидно, что в ряде квартир установлено нигде не зарегистрированное оборудование, - прокомментировал он итоги поквартирного обхода. – В 77 квартире была обнаружена вода в квартирном газопроводе. Подозрения на несанкционированный доступ есть. Но мы не можем точно заявить, поменяли ли они сейчас шланги, которые ведут к незаконно установленной несколько лет назад колонке.

В соседней, 78 квартире, также незаконно установлен газовый котел, причем он закреплен на деревянные «чопики», что категорически запрещено. Подводка к котлу также смонтирована с нарушениями. По словам Александра Барыбина, газовщики прислали в УК полный отчет по результатам осмотра, где числится не две квартиры-нарушителя.

- Даже после пуска газа к общему стояку все эти квартиры будут отключены до устранения нарушений. – подытожил главный инженер УК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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