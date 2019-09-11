Фонд капремонта предупреждает рязанцев о мошенниках

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-11T15:00:09+03:00

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обратился к жителям региона с просьбой внимательнее относиться к людям, представляющимся его сотрудниками – появились мошенники, которые используют это прикрытие, чтобы проникнуть в дом.

Как рассказали «КП-Рязань» в пресс-службе Фонда, обращение вызвано участившимися звонками от населения. Неизвестные ходят по многоэтажкам и, представившись работниками Фонда, просят осмотреть трубы, счетчики и прочее – якобы для предстоящего капремонта.

Есть и те, кто распространяет объявления с ложной информацией о якобы имеющихся долгах по взносам за капремонт. Зачем это нужно, если все платежи идут через счета, а не наличными?

Дело в том, что увидев такое объявление, жилец уже настроен на возможный визит сотрудников Фонда, пояснили «Комсомолке» в полиции. В таком случае мошенникам проще проникнуть в его квартиру – все, что им нужно, это повод для первого шага. А когда один из пары непрошеных гостей будет «беседовать», второй может что-то украсть.

– Возможны и другие варианты «предложений услуг». Ремонт окон, к примеру, – уточнили в Фонде.

В любом случае, без проверки пускать таких людей, равно как и псевдогазовщиков – нельзя. Нужно в первую очередь проверить их документы, а заодно позвонить в Фонд и узнать, действительно ли к вам направляли специалистов.

Номер телефона в Фонде капремонта для таких случаев: 8 (4912) 46-51-92.

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ИСТОЧНИК KP.RU