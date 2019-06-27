Более 130 рязанцев не могут выехать за границу из-за долгов за газ

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-27T13:40:31+03:00

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Этим летом газовщики и судебные приставы усилили работу по взысканию с потребителей долгов за поставленный газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Благодаря проведенным рейдам, 136 жителей Рязанской области получили на руки постановления о временном ограничении выезда за пределы страны из-за образовавшегося долга.

- Запрет на выезд за границу является действенной мерой по взысканию долгов за газ с потребителей, особенно летом, когда многие планируют отпуск, - отметил замгендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский. - Не стоит копить долги, ведь это может нарушить планы на заграничный отдых.

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ИСТОЧНИК KP.RU