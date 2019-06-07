2019-06-07T08:52:15+03:00
Общество

Рязанец срочно заплатил долг по алиментам, чтобы спокойно ездить на машине

Мужчина нерегулярно платил деньги на содержание ребенка и задолжал в итоге более 40 тысяч рублей
Яков РЫКОВ
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Мужчина оплатил весь долг на следующий день.Мужчина оплатил весь долг на следующий день.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чтобы не лишиться права садиться за руль, житель Спасского района полностью заплатил долги по алиментам в размере 41 тысяча рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Как отмечают в службе судебных приставов, мужчина очень нерегулярно выплачивал деньги на содержание ребенка, в связи с чем у него образовалась задолженность.

Пристав вызвал должника на прием, разъяснил ситуацию, в которую попал мужчина, и вручил ему предупреждение об ограничении в правах на пользование автомобилем.

Испугавшись, что не сможет в ближайшее время сесть за руль, мужчина на следующий день полностью погасил всю задолженность.

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В настоящее время в работе находится 4 877 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 570 млн рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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