Рязанец срочно заплатил долг по алиментам, чтобы спокойно ездить на машине
Чтобы не лишиться права садиться за руль, житель Спасского района полностью заплатил долги по алиментам в размере 41 тысяча рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Как отмечают в службе судебных приставов, мужчина очень нерегулярно выплачивал деньги на содержание ребенка, в связи с чем у него образовалась задолженность.
Пристав вызвал должника на прием, разъяснил ситуацию, в которую попал мужчина, и вручил ему предупреждение об ограничении в правах на пользование автомобилем.
Испугавшись, что не сможет в ближайшее время сесть за руль, мужчина на следующий день полностью погасил всю задолженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU