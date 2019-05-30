Приставы составили портрет типичного рязанского алиментщика

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-30T09:19:44+03:00

В настоящее время в работе находится 4 877 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 570 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Рязанские судебные приставы проанализировали исполнительные документы и составили портрет типичного должника по алиментам.

По данным ведомства, самым распространенным алиментщиком в Рязанской области является мужчина от 30 до 40 лет со средним долгом по алиментам - более 111 тысяч рублей, и не имеющий имущества, которое можно было бы взыскать. Портрет жительницы Рязанской области — должницы по алиментам: от 30 до 40 лет, она не работает, имеет задолженность более 150 тысяч рублей. Кроме того, у нее нет имущества, которое можно было бы арестовать и продать.

По состоянию на 28 мая на исполнении у судебных приставов находится 4 877 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 570 млн рублей. Должниками являются 4 157 мужчин (85,2%) и 720 женщин (14,8%) Мужчины задолжали своим детям 462 млн рублей, женщины — 108 млн рублей. Самую большую задолженность по алиментам имеет житель Рязани: она составляет 2,2 млн рублей.

Самому молодому рязанскому должнику по алиментам 18 лет, самому пожилому — 75 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцы задолжали по алиментам более полумиллиарда рублей

Всего в регионе зарегистрированы около пяти тысяч должников-алиментщиков (подробнее).

За долг по алиментам рязанца приговорили к реальному сроку

Раньше ровно за то же самое его уже судили (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU