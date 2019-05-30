2019-05-30T09:19:44+03:00
Общество

Приставы составили портрет типичного рязанского алиментщика

В настоящее время в работе находится 4 877 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 570 млн рублей
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанские судебные приставы проанализировали исполнительные документы и составили портрет типичного должника по алиментам.

По данным ведомства, самым распространенным алиментщиком в Рязанской области является мужчина от 30 до 40 лет со средним долгом по алиментам - более 111 тысяч рублей, и не имеющий имущества, которое можно было бы взыскать. Портрет жительницы Рязанской области — должницы по алиментам: от 30 до 40 лет, она не работает, имеет задолженность более 150 тысяч рублей. Кроме того, у нее нет имущества, которое можно было бы арестовать и продать.

По состоянию на 28 мая на исполнении у судебных приставов находится 4 877 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 570 млн рублей. Должниками являются 4 157 мужчин (85,2%) и 720 женщин (14,8%) Мужчины задолжали своим детям 462 млн рублей, женщины — 108 млн рублей. Самую большую задолженность по алиментам имеет житель Рязани: она составляет 2,2 млн рублей.

Самому молодому рязанскому должнику по алиментам 18 лет, самому пожилому — 75 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцы задолжали по алиментам более полумиллиарда рублей

Всего в регионе зарегистрированы около пяти тысяч должников-алиментщиков (подробнее).

За долг по алиментам рязанца приговорили к реальному сроку

Раньше ровно за то же самое его уже судили (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская НПК вновь принимает тур Спартакиады «Роснефти»
Активисты «Единой России» проверят безопасность школьных маршрутов
Сергей Карабасов уволился из администрации Рязани
Пьяный владимирский автомобилист пытался откупиться тысячей рублей от рязанского инспектора
Плату за автобусы автоколонны в Рязани переложат на УРТ
Рязанский водитель нецензурно обругал инспектора ДПС прямо в патрульной машине
В Рязани на площади Ленина маршрутка сбила 16-летнюю девушку
Один внедорожник на крыше, второй в кювете – итог серьезного ДТП под Рязанью
На время ЕГЭ в Рязани отложили запланированные отключения электричества
В рязанской «горьковке» откроется выставка, посвященная философу Николаю Федорову
Один человек погиб и один пострадал на крупном пожаре в рязанской глубинке
К рязанскому водоему «Дикая утка» пригнали экскаваторы
Минтранс: безопасные дороги в Рязанской области спасут более 15 тысяч человек
Рязанский губернатор помиловал ветерана труда, напавшего с ножом на человека
В рязанском селе сестра убила сводного брата
Рязанец получил условный срок за интимные фото жены в интернете
На Борковском карьере в Рязани пройдет День очистки водоемов
На пяти улицах центра Рязани в четверг отключат холодную воду
В четверг в Рязани ожидается жара до 32 градусов
Опровержение: экс-главбух медуниверситета не получала деньги от иностранных студентов
Дневной стационар заработал в Рязанском областном онкодиспансере
В рязанском микрорайоне Недостоево открылась новая школа искусств