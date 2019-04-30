За долг по алиментам рязанца приговорили к реальному сроку

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-30T09:27:49+03:00

Раньше ровно за то же самое его уже судили

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Рязанский районный суд признал жителя села Вышгород виновным в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

Долгое время мужчина не выплачивает деньги на содержание своей дочери 2003 года рождения. В итоге долг по алиментам уже 90 тысяч рублей.

Год назад мужчину судили ровно за то же. Тогда его наказали восемью месяцами исправительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты. Не помогло.

В итоге теперь суд назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы – их рязанец проведет в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU