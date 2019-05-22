Рязанцы задолжали по алиментам более полумиллиарда рублей
По состоянию на 21 мая в Рязанской области находится 4 832 исполнительных производства в отношении должников по алиментам, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Общая сумма долга по алиментам составляет 574 млн рублей.
Чтобы снизить сумму задолженности, с 27 мая по 1 июня в регионе пройдет акция «Судебные приставы — детям».
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ИСТОЧНИК KP.RU