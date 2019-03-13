За неуплату алиментов рязанца приговорили к 6 месяцам исправительных работ

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-13T12:57:38+03:00

Мужчина год не помогал своей несовершеннолетней дочери и задолжал более 130 тысяч рублей

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12 марта в Рязанском районном суде огласили приговор 51-летнему ранее судимому рязанцу, обвиняемому в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в 2015 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. В 2017 году мужчину признали виновным в административном правонарушении.

«Являясь трудоспособным лицом, мужчина умышленно не предпринимал мер, чтобы устроиться на работу и выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка», — говорится в сообщении суда.

В результате с 6 октября 2017 года по 24 октября 2018 года образовалась задолженность в размере 137 590 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд признал его виновным, и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU