За неуплату алиментов рязанца приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12 марта в Рязанском районном суде огласили приговор 51-летнему ранее судимому рязанцу, обвиняемому в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба райсуда.
Установлено, что в 2015 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. В 2017 году мужчину признали виновным в административном правонарушении.
«Являясь трудоспособным лицом, мужчина умышленно не предпринимал мер, чтобы устроиться на работу и выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка», — говорится в сообщении суда.
В результате с 6 октября 2017 года по 24 октября 2018 года образовалась задолженность в размере 137 590 рублей.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Учитывая данные о личности подсудимого, суд признал его виновным, и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU