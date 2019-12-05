Лже-банкир лишил молодого рязанца 165 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:25 2019-12-05T05:42:12+03:00

Выманив персональные данные карты, неизвестный получил дистанционный доступ к операциям с деньгами и перевел их на свой на счет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Парень передал неизвестному по телефону персональные данные карты. Через не сколько минут со счета исчезли все сбережения

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У 25-летнего рязанца с банковской карты исчезли 165 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился молодой мужчина, который рассказал, что к нему позвонил неизвестный и представился работником банка. По словам «банкира», кто-то пытается незаконно пытается с его счета перевести деньги. Звонивший попросил передать ему данные банковской карты, чтобы обезопасить сбережения, переведя их на резервный счет.

Через несколько минут все сбережения с карты — 165 тысяч рублей — пропали. Выманив персональные данные карты, неизвестный получил дистанционный доступ к операциям с деньгами и перевел их на свой на счет.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU