Лже-банкир лишил молодого рязанца 165 тысяч рублей
У 25-летнего рязанца с банковской карты исчезли 165 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в дежурную часть обратился молодой мужчина, который рассказал, что к нему позвонил неизвестный и представился работником банка. По словам «банкира», кто-то пытается незаконно пытается с его счета перевести деньги. Звонивший попросил передать ему данные банковской карты, чтобы обезопасить сбережения, переведя их на резервный счет.
Через несколько минут все сбережения с карты — 165 тысяч рублей — пропали. Выманив персональные данные карты, неизвестный получил дистанционный доступ к операциям с деньгами и перевел их на свой на счет.
Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.
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ИСТОЧНИК KP.RU