2019-08-06T18:22:07+03:00
Происшествия

В Рязани осудили гаишника, принявшего взятку банковской картой

Ее на месте ДТП дал автовладелец, посадивший за руль пьяного приятеля
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани состоялся суд над бывшим инспектором ДПС, который обвинялся во взяточничестве. Приехав на место ДТП на улицу Дзержинского, полицейский узнал, что водитель одного из автомобилей был пьян, причем его посадил за руль хозяин машины, который сам в это время находился на месте пассажира.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, автовладелец, чтобы «уладить ситуацию», передал гаишнику банковскую карту и сообщил пинкод. Взяточник согласился закрыть глаза на грубейшее нарушение и впоследствии снял с карты 15 тысяч рублей.

6 августа бывшего инспектора признали виновным, приговорили к штрафу в полмиллиона рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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