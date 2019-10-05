В Касимове полиция раскрыла кражу денег с банковской карты
Касимовские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 24-летней девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Накануне, после вечернего похода по магазинам, жительница Касимова стала получать SMS-сообщения, что с ее банковской карты списываются деньг. Таких списаний было три, и по сообщениям было ясно, что кто-то покупает товары в магазинах города. Девушка осмотрела сумочку и, не найдя, карты, обратилась в полицию.
Оперативники изучили запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов и установили, что продуктами с помощью карты девушки закупается ранее судимый за кражи 31-летний касимовец.
Выяснилось, что мужчина увидел, как девушка уронила карту. Он ее подобрал и использовал с выгодой для себя.
Когда полицейские пришли к нему домой, карта вместе с продуктами лежала на столе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
У рязанца во время купания в Борковском карьере украли телефон
Оперативники быстро вычислили подозреваемого в краже и задержали его (подробнее).
Масштаб поражает!
Один человек украл электричества на более чем 40 млн рублей. Энергетики уже написали заявление в полицию (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU