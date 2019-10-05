2019-10-05T11:29:04+03:00
Происшествия

В Касимове полиция раскрыла кражу денег с банковской карты

Местный житель нашел банковскую карту и закупился продуктами в нескольких магазинах
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Оперативники изучили запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов и установили, что продуктами с помощью карты девушки закупается ранее судимый за кражи 31-летний касимовец.Оперативники изучили запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов и установили, что продуктами с помощью карты девушки закупается ранее судимый за кражи 31-летний касимовец.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Касимовские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 24-летней девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне, после вечернего похода по магазинам, жительница Касимова стала получать SMS-сообщения, что с ее банковской карты списываются деньг. Таких списаний было три, и по сообщениям было ясно, что кто-то покупает товары в магазинах города. Девушка осмотрела сумочку и, не найдя, карты, обратилась в полицию.

Оперативники изучили запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов и установили, что продуктами с помощью карты девушки закупается ранее судимый за кражи 31-летний касимовец.

Выяснилось, что мужчина увидел, как девушка уронила карту. Он ее подобрал и использовал с выгодой для себя.

Когда полицейские пришли к нему домой, карта вместе с продуктами лежала на столе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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