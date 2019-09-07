У рязанца на Борковском карьере во время купания украли телефон

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-07T11:54:06+03:00

В дежурную часть обратился 47-летний рязанец, который сообщил, что из его вещей, оставленных на покрывале у водоема, пропал сотовый телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники быстро вычислили подозреваемого в краже и задержали его. Мобильник изъят и возвращен владельцу

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Полицейские раскрыли кражу телефона на Борковском карьере, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В дежурную часть обратился 47-летний рязанец, который сообщил, что из его вещей, оставленных на покрывале у водоема, пропал сотовый телефон. Мужчина убрал мобильник в одежду и отправился купаться, а когда вернулся на берег, то не нашел телефона.

Оперативники опросили пострадавшего, зафиксировали модель и другие «персональные данные» сотового телефона, которые были указаны в гарантийных документах.

Во время специальных технических мероприятий полицейские установили местоположение этого телефона. Выяснилось, что теперь им владеет местная жительница, которая рассказала, у кого купила мобильник. Это был ее недавний знакомый. От него по цепочке из нескольких покупателей оперативники добрались до 44-летнего рязанца, причастного к краже.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Ранее он уже был неоднократно судим за хищения. Краденый телефон изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU