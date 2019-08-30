Работница рязанской АЗС украла ценности клиента, оставленные им в туалете

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-30T15:42:04+03:00

Женщину погубила, как это бывает, жадность. По одной детали это преступление и раскрыли

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В полицию обратился москвич, который сообщил, что у него пропал кошелек с 30 тысячами рублей, личными документами и сотовый телефон. Обнаружив пропажу, мужчина проанализировал свои предыдущие действия и передвижения. Он сначала предположил, а потом с полной уверенностью заявил, что оставил их в туалете на ряжской АЗС.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. После столичного жителя в туалетную комнату поочередно заходили женщины-операторы. При опросе они заявили, что ценности посетителя не видели, и ничего не брали. Полицейские смекнули, что укравший с дорогим кошельком москвича вряд ли расстанется.

У мужа 31-летней жительницы соседнего с Ряжским района его и нашли. Оператор АЗС созналась в том, что оставленные ценности, спрятав их под одеждой, вынесла из туалета, а затем распорядилась ими по своему разумению.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – констатирует пресс-служба регионального УМВД. Она может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU