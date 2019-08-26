Рязанский главбух похитила 2,6 миллиона рублей за 2 года

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-26T16:06:43+03:00

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43-летняя жительница Рыбновского района, работавшая главным бухгалтером в образовательном учреждении Рязани, с марта 2017 года по июнь 2019 года похитила 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина уже с самого начала работы главбухом ежемесячно предоставляла заведующей подложную ведомость заработной платы, в которой была указана ее зарплата, а затем отправляла в соответствующее финансовое подразделение администрации города Рязани другую. Там были уже другие цифры в виде «прибавок» лично ей в виде материальной помощи, премии и т.п. Разница составляла около 150 тысяч рублей. Они появлялись на ее банковской карте вместе с зарплатой.

В отношении любительницы поживиться за счет государства следственным подразделением отдела МВД России по Советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Экс-главбуха ждет лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU