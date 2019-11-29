В Рязанской области стали больше выявлять ВИЧ-инфицированных
По состоянию на 31 октября в Рязанской области на учете стоят 5 088 ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные опубликовали «РВ» со ссылкой на руководителя центра по борьбе и профилактике СПИДа кожвендиспансера Рязанской области Игоря Мартынова.
Специалист рассказал, что сегодня ВИЧ стал чаще выявляться у людей в возрасте от 25 до 40 лет. В основном люди заражаются половым способом.
Отмечается, что Рязанская область относится к регионам ЦФО со средним уровнем распространения ВИЧ.
Напомним, по состоянию на 30 октября 2017 года в Рязанской области были зафиксированы 4 489 ВИЧ-инфицированных (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU