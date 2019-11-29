В Рязанской области стали больше выявлять ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-29T16:11:57+03:00

. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека, зараженных ВИЧ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На учете в кождиспансере находятся более 5 тысяч человек. Чаще всего заражаются половым путем

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 31 октября в Рязанской области на учете стоят 5 088 ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные опубликовали «РВ» со ссылкой на руководителя центра по борьбе и профилактике СПИДа кожвендиспансера Рязанской области Игоря Мартынова.

Специалист рассказал, что сегодня ВИЧ стал чаще выявляться у людей в возрасте от 25 до 40 лет. В основном люди заражаются половым способом.

Отмечается, что Рязанская область относится к регионам ЦФО со средним уровнем распространения ВИЧ.

Напомним, по состоянию на 30 октября 2017 года в Рязанской области были зафиксированы 4 489 ВИЧ-инфицированных (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кто бы мог подумать. Кубинские врачи - одни из лучших в мире

Они успешно лечат рак груди, болезнь Паркинсона и менингит. Теперь приехали в Рязань делиться опытом (подробнее).

В Рязани впервые заменили синтетические протезы сосудов на донорские

Уникальную операцию по пересадке брюшной аорты провели в областной клинической больнице. В противном случае мужчину ждала гангрена обеих ног (подробнее).

Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию

В работе врачи задействовали двухмиллиметровые инструменты. Все завершилось благополучно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU