2019-11-29T16:11:57+03:00
Здоровье

В Рязанской области стали больше выявлять ВИЧ-инфицированных

На учете в кождиспансере находятся более 5 тысяч человек. Чаще всего заражаются половым путем
Яков РЫКОВ
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. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека, зараженных ВИЧ.. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека, зараженных ВИЧ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 31 октября в Рязанской области на учете стоят 5 088 ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев этого года медики выявили 254 человека. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные опубликовали «РВ» со ссылкой на руководителя центра по борьбе и профилактике СПИДа кожвендиспансера Рязанской области Игоря Мартынова.

Специалист рассказал, что сегодня ВИЧ стал чаще выявляться у людей в возрасте от 25 до 40 лет. В основном люди заражаются половым способом.

Отмечается, что Рязанская область относится к регионам ЦФО со средним уровнем распространения ВИЧ.

Напомним, по состоянию на 30 октября 2017 года в Рязанской области были зафиксированы 4 489 ВИЧ-инфицированных (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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